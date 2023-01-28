Пропиарилась и сбежала: как выглядела женщина, в которую без уме влюбился пчелка из «Кривого зеркала»

Александр Морозов долгое время наслаждался своей свободной и не обремененной брачными обязательствами жизнью. Звезда «Кривого зеркала» был беспечным и счастливым холостяком, но на его пути встретилась та самая дама сердца.

Известный юморист познакомился с девушкой в интернете, и общение вскоре переросло в нечто большее. Молодая красавица Мария сразу очаровала мужчину своими карими глазами и нежными чертами лица. Артист быстро предложил избраннице перевести их отношения на новый уровень и пожить вместе.

Позже он даже пришел со своей возлюбленной на шоу «Прямой эфир» заявив тем самым об их романе на всю страну.

Казалось, что пара счастлива, и поклонники Александра были искренне рады этому. В сети даже ходили слухи, что юморист готов сделать своей второй половинке предложение руки и сердца. Однако сказка о любви закончилась. Очень скоро после выхода телепередачи Мария рассталась со своим избранником. Эта новость вызвала много вопросов к искренности ее чувств.