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Пропиарилась и сбежала: как выглядела женщина, в которую без уме влюбился пчелка из «Кривого зеркала»

28 января 2023 07:45
Пропиарилась и сбежала: как выглядела женщина, в которую без уме влюбился пчелка из «Кривого зеркала»

Роман артиста развивался стремительно.

Александр Морозов долгое время наслаждался своей свободной и не обремененной брачными обязательствами жизнью. Звезда «Кривого зеркала» был беспечным и счастливым холостяком, но на его пути встретилась та самая дама сердца.

Известный юморист познакомился с девушкой в интернете, и общение вскоре переросло в нечто большее. Молодая красавица Мария сразу очаровала мужчину своими карими глазами и нежными чертами лица. Артист быстро предложил избраннице перевести их отношения на новый уровень и пожить вместе.

Позже он даже пришел со своей возлюбленной на шоу «Прямой эфир» заявив тем самым об их романе на всю страну.

Казалось, что пара счастлива, и поклонники Александра были искренне рады этому. В сети даже ходили слухи, что юморист готов сделать своей второй половинке предложение руки и сердца. Однако сказка о любви закончилась. Очень скоро после выхода телепередачи Мария рассталась со своим избранником. Эта новость вызвала много вопросов к искренности ее чувств.

Пропиарилась и сбежала: как выглядела женщина, в которую без уме влюбился пчелка из «Кривого зеркала»
Фото: кадр из передачи "Прямой эфир" (2011-2023), кадры из программы "Кривое зеркало" (2002-2023)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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