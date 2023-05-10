Пропавшую из больницы звезду «Тихого Дона» нашли в самом неожиданном месте

Инна Выходцева была одной из самых популярных кинозвезд Советского Союза, на счету которой запоминающиеся роли в таких известных кинолентах, как «Тихий Дон», «Москва слезам не верит», «Служебный роман» и других. После того как из жизни ушли сначала ее муж, актер Лев Поляков, а затем и сын Денис, трагически погибший в Доминикане, артистка почти перестала выходить из дома и с кем-либо общаться.

В начале октября 2022 года стало известно, что Инну Николаевну госпитализировали с болями в желудке в столичный институт скорой помощи имени Склифосовского. Там Выходцева провела неделю, а затем исчезла. Как выяснило издание Prozvezd, на выписку за ней приехал некий молодой человек по имени Евгений, представившийся ее водителем и племянником, после чего увез в неизвестном направлении.

Лишь спустя некоторое время Инну Николаевну обнаружили в доме престарелых. Именно в подобном учреждении 88-летняя артистка боялась оказаться больше всего на свете, особенно после того, как туда попал один из ее лучших друзей, знаменитый актер Леонид Куравлев.