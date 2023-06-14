Пропавший с экранов Привольнов объявил о смелых планах: мыслями уже не в России

Когда-то Антон Привольнов не сходил с голубых экранов. Он известен как ведущий шоу «Контрольная закупка». В 2018 году звезда завершил работу над популярным проектом, после чего его карьера пошла на спад. Но знаменитость не отчаивается и строит грандиозные планы, почти не связанные с отечественным телевидением.

Поначалу Привольнов еще пытался остаться в профессии. Вместе с Лерой Кудрявцевой он вел шоу «Звезды сошлись». Кроме того, появился на съемочной площадке передачи «Доброе утро». Но повторить былой успех не получилось.

Больше телеведущий не намерен стучаться во все двери, чтобы найти себе новую работу. Мыслями Привольнов уже не в России. Он много путешествует по миру и не собирается останавливаться.

По признанию знаменитости, он побывал еще далеко не везде, где хотел.