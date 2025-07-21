Пропавшие дети, секта и… футбол: «28 лет спустя» — потрясающий ужастик, но эти 5 свежих хорроров его почти наверняка переплюнут

Сиквел про британский апокалипсис, ставший культурной травмой поколения, выдался бодрым: Джоди Комер, Рэйф Файнс, зомби среди остатков цивилизации и вишенка на торте — Дэнни Бойл снова в режиссёрском кресле. Но сколько бы ни восторгались «28 лет спустя», хоррор-сезон 2025-го только набирает обороты.

«Одно целое» (30 июля)

Одно из самых громких открытий Сандэнса: супружеский боди-хоррор с Дэйвом Франко и Элисон Бри в главных ролях. По сюжету они играют пару, переехавшую в глушь ради тишины и уединения, но вместо покоя находят медленное и необратимое слияние своих тел. Буквально.

«Одно целое» балансирует между кошмаром Кроненберга, мрачной романтикой и семейной терапией. Критики в восторге: 100% на Rotten Tomatoes по 53 рецензиям. Пока ещё можно надеяться, что это не просто шок-аттракцион, а полноценное эмоциональное испытание.

Ну и, наконец, впервые сцены «ужасного сближения» между главными героями выглядят настолько реалистично — не в последнюю очередь потому, что они действительно женаты.

«Орудия» (8 августа)

Зах Креггер после «Варвара» стал новой надеждой жанра. Его следующий проект «Орудия» держится в строжайшем секрете — трейлеры почти ничего не раскрывают. Известно только одно: в небольшом городке исчезает весь класс школьников. Родители сходят с ума и начинают подозревать учительницу, ведь дети не связаны ничем… кроме неё.

Главную роль исполняет Джулия Гарнер, в кадре также Джош Бролин и Бенедикт Вонг. На фоне таинственного сайд-проекта (в промо-материалах упоминается вымышленный сайт пропавших — MaybrookMissing.com), фанаты «Варвара» уже строят теории, как эти два фильма связаны. Если всё срастётся — нас ждёт не просто хоррор, а полноценная франшиза.

«Странный урожай» (8 сентября)

Хоррор-мокьюментари о маньяке по прозвищу Мистер Шайни, который спустя 20 лет возвращается и снова начинает убивать. Снято в духе трукрайм-документалок: детективы ходят по улицам, расследуют старые дела, интервьюируют местных. Но потом сюжет разворачивается в кровавую спираль — и становится ясно, что это уже не про расследование, а про выживание.

Фильм дебютировал на фестивалях ещё в 2024-м, но до широкой публики доберётся только сейчас. У него 94% на Rotten Tomatoes, и многие называют его самым убедительным фальшивым расследованием последних лет.

«ОН» (18 сентября)

Футбольный хоррор от продюсеров Monkeypaw (тех самых, что дали нам «Прочь» и «Нет»). Главный герой — восходящая звезда NFL, приезжает на тренировочную базу к легендарному квотербеку и… попадает в эпицентр культа.

Не буквально, но атмосфера уединения, контроля, одержимости успехом и «ценой победы» — максимально сектантская.

Джордан Пил продюсирует, Джастин Типпинг режиссирует, в касте — Марлон Уайанс, Джулия Фокс и молодой Тайрик Уизерс. Похоже на смесь «Славы» и «Реинкарнации», только с допингом, пресс-конференциями и чёрной мессой на футбольном поле. По первым отзывам, фильм точно не про восхваление спорта, а про то, как он ломает людей.

«Озеро костей» (30 октября)

Психосексуальный триллер с рейтингом R, действие которого начинается с банальной непонятки — два влюблённых дуэта случайно арендуют один и тот же домик на озере. Но вместо извинений и неудобных разговоров — кровь, секс, предательство и то, что можно показать только ночью в кино.

Критики особенно отмечают диалоги и неожиданный финал — мол, это тот редкий случай, когда развязка действительно работает.

Так что если вы уже посмотрели «28 лет спустя» и думаете, что ничего круче в этом году не выйдет — готовьтесь. Лучшие хорроры еще впереди.

Ранее мы писали: Критиков тошнило, но в итоге 100% свежести: бодихоррор «Одно целое» уже называют новой «Субстанцией»