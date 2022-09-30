Пропавшего с экранов Нагиева вывели на чистую воду: дело не в КВН

Дмитрий Нагиев ушел в тень и больше не появляется в эфире. Телеведущий уступил свое место в шоу «Голос 60+» Ларисе Гузеевой. Не появится он и на съемочной площадке программы «Голос.Дети», где его заменила Яна Чурикова.

Единственный проект, в рамках которого можно увидеть Нагиева, — это КВН. В первом же выпуске артист вел программу вместо Александра Маслякова. Однако стоит учесть тот факт, что работа над шоу была проведена еще в феврале, поэтому местонахождение Дмитрия, как и то, чем он занимается сейчас, вызывает большие вопросы.

Ранее артист выступил с заявлением, в котором опроверг слухи о том, что покинул страну. Актер подчеркнул: он дома и уезжать за рубеж не планирует. Теперь же звезду экрана вывели на чистую воду.

В беседе с порталом PROZVEZD некая знакомая Нагиева отметила, что тот взял академический отпуск на один год, поскольку устал от работы. «Захотел взять паузу на раздумья», — подытожила приятельница знаменитости.