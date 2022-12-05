Пропавшая 20 лет назад повариха Тоня из «Вечного зова» нашлась: что с ней стало

Яна Друзь была известна на весь СССР благодаря десяткам ярких ролей второго плана. Как писала пресса, своим появлением в фильме артистка всегда украшала картины, а ее самой яркой работой стал фильм «Вечный зов», где она сыграла повариху Тоню. Многие поклонники таланта Яны были уверены, что будут часто видеть ее на экранах, но со временем артистка пропала из поля зрения публики.

Как оказалось, звезда экрана выбрала вовсе не карьеру в кинематографе. В конце 90-х она была приглашена в Германию в Академию искусств Касселя. Артистка согласилась на новую работу и с того времени занимается преподавательской деятельностью, продюсирует фильмы и пишет сценарии.

В кино же артистка с того времени начала появляться все реже и реже. Последний раз ее видели на экране в 2009 году в ленте «Жаркая страна, холодная зима», которую снял ее муж Давид Сафарян. Друзь старается не давать интервью и ведет весьма закрытый образ жизни, поэтому теперь поклонники видят ее лишь в исключительных случаях во время редких бесед с прессой.