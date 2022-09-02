Пропала с экранов после «Трех аккордов»: как сейчас живет звезда 80-х Екатерина Семенова

Екатерина Семенова сумела реализовать себя и как певица, и как актриса. Пик ее сольной карьеры пришелся на 80-е: весь Советский Союз слушал песни артистки. Затем она приняла участие в шоу «Три аккорда», где завоевала приз зрительских симпатий. А после и вовсе пропала с радаров.

По слухам, Семенова утратила свою популярность из-за мужа Михаила Церишенко, который убедил ее посвятить себя семье. Примечательно, что этот брак потерпел крах. После 25 лет совместной жизни артистка ушла от супруга, у которого был продолжительный роман на стороне. Так она лишилась и семейного благополучия, и былой славы.

Сегодня знаменитость живет в своей однокомнатной квартире в Москве, которая досталась ей от родителей. Исполнительница ведет социальные сети, где делится с поклонниками своими переживаниями.

Например, звезда сокрушается из-за того, что в свое время не стала заниматься воспитанием сына от первого мужа Андрея Батурина. Наследник певицы Иван после расставания родителей остался жить с отцом.