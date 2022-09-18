Пропала с экранов не просто так: происходящее с дочерью Георгия Буркова вызвало оторопь

Актер Георгий Бурков оставил после себя дочь Марию. Звездная наследница пошла по стопам отца и получила актерское образование.

Более 20 лет актриса служила в драмтеатре имени Станиславского, пока не была уволена новым художественным руководителем Валерием Беляковичем. Тогда знаменитость попробовала свои силы в кинематографе: снялась в нескольких проектах, после чего пропала с экранов.

Причина кроется в незадавшейся личной жизни Марии. От первого мужа Сергея Вельяминова она ушла, не сообщив ему о своей беременности. Сына Жору артистка воспитывала самостоятельно. После звезда и вовсе угодила в лапы брачного афериста.

Алексей Преображенский, с которым Мария познакомилась в Интернете, решил взять в кредит иномарку стоимостью в 60 тысяч долларов и убедил жену стать его поручителем. Однако выплачивать долг супруг Бурковой и не планировал. Он бросил актрису, которая, как пишет Дзен-канал «Жизнь после славы », и по сей день не может рассчитаться с банком.