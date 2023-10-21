Пропала с экранов 23 года назад: почему красавица Вертинская отказывается сниматься в кино

Анастасия Вертинская сошла со своего пьедестала. Зрители ее боготворили, а режиссеры были готовы выстраиваться в очередь, чтобы иметь возможность поработать с талантливой красавицей. Но больше на экранах диву не увидишь.

Однажды звезда призналась журналистам, что без сожалений отказывается от съемок. При этом уточнила: киношники и сами не осыпают ее предложениями. Понимают, что получат от ворот поворот, поскольку их репертуар не подходит легенде советского кинематографа.

Есть версия, что артистка не появляется на площадках из-за своего возраста. Но ее знаменитость категорично опровергла в беседе со СМИ. По словам Вертинской, в хорошей картине даже возрастному артисту найдется место. Главное, чтобы была достойная сюжетная линия, разные судьбы героев.

В качестве примера Вертинская привела сериал «Клон». По ее мнению, подобные проекты уже не снимают.