Пропала после оглушительного успеха: как выглядит и чем занята звезда «Сладкой жизни» Марта Носова

Съемочная площадка так и не стала родной для этой артистки.

Марта Носова ярко появилась на российских телеэкранах. Девушка сыграла главную героиню в сериале «Сладкая жизнь» и сразу же покорила зрителей своей неординарной внешностью и несомненным актерским талантом.

Несмотря на чрезвычайный успех проекта, красавица быстро пропала из поля зрения поклонников. Она не снималась в новых успешных картинах, и многие стали гадать, куда же исчезла эта восходящая звезда. Но в действительности работа на съемочной площадке была для нее не самой значимой целью в жизни.

Девушка является профессиональной танцовщицей и хореографом, поэтому для нее важнее развиваться именно в этом направлении.

Марта уже собрала собственный коллектив под названием «Матрешки» и вместе с ним гастролирует по стране.

Такой спортивный образ жизни позволяет артистке сохранять свою стройную фигуру и внешнюю привлекательность. На лице красавицы нет даже мелких морщин, а ее пластичность придает ей женственности и грации.