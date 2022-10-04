Пропала не просто так: что известно о шестой беременности Водяновой

Последняя Неделя моды прошла без участия Натальи Водяновой. Многие поклонники не могли понять, почему одна из самых успешных моделей мира решила пропустить шоу. Как оказалось, причина может быть в ее шестой беременности.

Дело в том, что Водянова с февраля этого года не появляется на публике. По данным инсайдеров, она ждет ребенка от своего мужа Антуана Арно и предпочитает все время находиться дома в компании семьи и близких. Мероприятия же она решила пропустить из-за плохого самочувствия. Как пишет Telegram-канал «НеМалахов Сливки», шестой наследник знаменитости должен появиться на свет в самое ближайшее время.

Сама Водянова никак не комментирует ситуацию. С весны этого года она ничего не публикует в своих социальных сетях и не отвечает на вопросы фанатов. Также модель не появляется в аккаунтах своих родственников и близких.