Пропала из-за Пугачевой: как выглядит и чем сейчас занимается первая гражданская жена Киркорова

«Мисс Подмосковье» Мария Шатланова познакомилась с Филиппом Киркоровым в 17 лет. Между молодыми людьми вспыхнул роман, который так и не привел к официальному браку – как признавался певец, уже тогда он мечтал он Примадонне.

Мария танцевала в ансамбле у Киркорова и появилась в нескольких его клипах.

Когда на горизонте возникла Алла Пугачева, певица сделала все, чтобы убрать конкурентку. Исчезла Мария Шатланова не только из жизни Киркорова, но из шоу-бизнеса.

Сегодня Шатлановой 52 года. Бывшая танцовщица преподает йогу и держит себя в отличной форме. Уже много лет она счастлива в браке. У Марии есть взрослая дочь Анастасия от ресторатора Олега Бацких. Мария Шатланова старается не вспоминать о Киркорове и давно живет своей жизнью.