Пропала без вести: что стало с экзотической островитянкой из «Пиратов ХХ века»

Фильм «Пираты ХХ века» оказался самым кассовым проектом 80-х. Так случилось не только благодаря Николаю Еременко и Талгату Нигматулину, которым достались главные роли. Многие зрители смотрели ленту, чтобы полюбоваться на экране красавицами-актрисами.

Одной из них стала Дилором Камбарова, которой довелось воплотить островитянку Маа. Красавица с экзотической внешностью покорила публику, но дальнейшая ее участь оказалась незавидной.

Когда артистка появилась на съемочной площадке фильма Бориса Дурова, ей было 22 года, но она уже могла похвастаться довольно солидной фильмографией. После выхода ленты Дилором продолжила свою карьеру, но в 90-х на фоне кризиса, который затронул и кинематограф, осталась без работы. Тогда она решила заняться модельным бизнесом — на этом поприще звезду экрана ждал успех.

А вот личная жизнь актрисы не задалась. Камбарова вышла замуж за Владимира Хотиненко, которому родила дочь Полину. После развода с мужем знаменитость и ее наследница перебрались в США. После этого артистка будто пропала без вести — поклонникам остается лишь догадываться о том, как сегодня живет та самая островитянка, которая помогла советским морякам расправиться с пиратами.