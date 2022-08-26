Пропал со всех радаров: чем занимается главная звезда «Простых истин» и «Ералаша»

Артист не показывает свое лицо на экране.

Непринужденное выражение лица и прекрасная актерская игра Антона Колесникова знакомы практически каждому благодаря его участию в «Ералаше». Именно он снялся в одном из культовых выпусков детского юмористического шоу и превратил фразу «ничего себе сходил за хлебушком» в крылатое выражение.

Кроме «Ералаша» парень засветился в сериале «Простые истины», где играл одну из главных ролей, но после окончания проекта пропал со всех телевизионных экранов.

Как выяснилось, артист отправился получать высшее актерское образование в Институт современного искусства, а потом променял съемки на игру в театре и озвучивание персонажей.

Колесникову, например, принадлежит голос главного героя в мультсериале «Гравити Фолз», также он озвучил одного из персонажей ситкома «Любовь. Смерть. Роботы» и даже дублировал главного школьного соперника Питера Паркера в новых фильмах о Человеке-пауке.

Но в Сети все равно часто вспоминают именно его роли из советского киножурнала.

«Помните „ничего себе сходил за хлебушком“? Вот каждый раз, когда я выхожу с полным мешком, вспоминаю эту фразу», — пишет один из интернет-пользователей на своей странице.