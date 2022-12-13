Пропал с экранов: судьба рыжего Вовы Сидорова из «Ералаша» повергнет в шок
Жизнь артиста оборвала страшная трагедия.
Киножурнал «Ералаш» дал путевку в мир большого кино многим актерам. Оказался среди них и Александр Добриков.
Зрители помнят его по роли рыжего Вовы Сидорова. Артист снялся во многих выпусках юмористического проекта. Например, его можно увидеть в сюжетах под названием «Кошмар», «Про это» и «Осторожно, ученик!».
Карьера юного актера задалась — отчасти в этом заслуга его матери. Именно она отнесла снимки наследника на киностудию им. Горького. Это поспособствовало тому, что в 10-летнем возрасте Добриков засветился в главной роли в картине «Старая азбука».
Однако после столь удачного старта в профессии артист неожиданно пропал с экранов. Вернуться же на съемочную площадку ему было не суждено: судьба знаменитости оказалась весьма трагичной. В возрасте 20 лет Добриков скончался, отравившись угарным газом в салоне автомобиля.