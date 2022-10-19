Пропал не просто так: Федяшеву из «Формулы любви» не простили предательство

Александр Михайлов успел сняться лишь в шести фильмах, но все равно на долгие годы запомнился зрителям. Особенно высоко они оценили роль артиста в картине «Формула любви». Многие были уверены, что Михайлова ждет большая и успешная карьера, однако он неожиданно пропал из кино в возрасте 23 лет.

Причиной неожиданных перемен в жизни артиста стала его супруга Елена Черных. Дело в том, что в 21 год артистка решила пройти обряд крещения, который провел Николай Ведерников, ставший со временем ее духовным наставником. И именно к нему Михайлов обратился за помощью, когда понял, что испытывает тяжесть на душе и должен выговориться.

Откровенная беседа полностью изменила жизнь артиста. Он понял, что больше не намерен мириться с тем, что ему не нравится. С того времени он постепенно начал отказываться от ролей в кино и театре, так как предлагали ему преимущественно отрицательных персонажей. А в 1987 году Елена предложила ему навсегда уйти из актерской профессии, так как она начала противоречить их моральным и нравственным установкам.

Друзья и родные не поняли выбор Михайлова и Черных. Они активно осуждали артистов и уже бывших коллег, открыто признавая, что не разделяют их убеждений. Некоторые даже считали, что они предали актерскую профессию и своих близких.

Со временем супруги начали работать певчими в храме. Они даже выпустили несколько музыкальных альбомов, а после вновь решили вернуться на сцену: в храмах ставили пьесы русских классиков. Михайлов и Черных так и не смогли отказаться от своего ремесла, но теперь сами выбирают, о чем именно рассказывать со сцены.