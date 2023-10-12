Пропал не просто так: чеченский внук Пугачевой связался с возрастной женщиной

Дени Байсаров стал известен на всю страну против своей воли. Кристина Орбакайте во всеуслышание заявляла, что боится, вдруг бывший возлюбленный, чеченский бизнесмен Руслан Байсаров, отнимет у нее ребенка. Однако конфликт удалось решить миром. Сейчас Дени уже 25 лет, в этом статном красавце не узнать того милого светловолосого мальчугана.

У парня всегда было много поклонниц. Молодость, привлекательная внешность и звездная семья — настоящий магнит для барышень. Однако «золотой мальчик» не комментирует свою личную жизнь. Пользователям приходится вычислять девушку Байсарова по редким публикациям в соцсетях. Подозрение пало на неизвестную возрастную даму, с которой юноша сфотографировался.

Ей оказалась Алла Решетникова, известный деятель искусства. Вместе с Дени Решетникова проводила совместные выставки и мероприятия в Воронежском художественном музее. Однако в 2022 году сотрудничество прервалось. Байсаров забросил свою арт-карьеру и уехал за границу. О судьбе молодого человека сейчас мало что известно.