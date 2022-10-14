Пропал без вести 15 лет назад: судьба звезды «Сезона охоты» вас ужаснет

Игорь Шавлак прославился не только как актер, но и как режиссер. Одной из самых ярких его работ стал сериал «Сезон охоты», вышедший на экраны 25 лет назад. Тогда никто и представить себе не мог, насколько трагичной окажется участь звезды экрана.

Свою творческую деятельность кинодел завершил в 2007 году, выпустив фильм «Путевой обходчик». Проект провалился, заработав в прокате всего 500 тысяч долларов. Поскольку режиссер брал на съемки кредит в размере трех миллионов долларов, он по уши погряз в долгах.

Тогда Шавлак нашел решение своей проблемы: за помощью он обратился к жене Татьяне, с которой находился на грани развода, и попросил у нее деньги, пообещав в скором времени вернуть их. Режиссер уверял, что если не расплатится с кредиторами, то его ждет неминуемая гибель. Возлюбленная знаменитости отозвалась на просьбу и передала своему избраннику четыре миллиона долларов. После этого артист бесследно исчез.

С тех пор как режиссер покинул Москву, прошло уже 15 лет. Как пишет Дзен-канал «Зеркало экрана», последний раз он выходил на связь в 2009-м, когда позвонил своей дочери Екатерине. Больше новостей о Шавлаке, которого, по слухам, уже нет в живых, не поступало.