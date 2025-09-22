«Пропагандистская сказка»: 45 лет назад от «Москва слезам не верит» приличные киношники воротили нос — в СССР фильм прозвали «фальшивкой»

Зрители шли на сеансы толпами, а вот критики...

В этом году исполняется 45 лет со дня премьеры фильма, который сегодня принято называть культовым без всяких оговорок. «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова смотрели десятки миллионов, он взял «Оскар» и Государственную премию СССР, а в расписании даже современных ТВ-каналов чувствует себя как дома. Но в конце 70-х все было не так однозначно.

Советская критика встретила картину холодно, а коллеги публично называли ее фальшивкой.

Реакция профи

В Союзе кинематографистов фильм обсуждали так, будто перед ними не будущий триумфатор, а опрометчивый провал.

Например, Юлий Райзман на собрании назвал мелодраму позором, Михаил Ульянов — «лубком» и «сказкой». В курилках режиссеры шутили, что «такую клюкву любой снимет». Для многих это было «кино ниже достоинства», дешевый способ угодить зрителю.

Зритель ответил иначе

Зритель, как назло, «проголосовал» ногами: в 1980 году фильм посмотрели около 90 миллионов человек — сопоставимо с самыми массовыми хитами эпохи. Чиновники тоже были довольны: картина принесла государству значительную выручку при малых затратах на производство.

На фоне этих успехов критикам оставалось либо смириться, либо кричать дальше в пустоту.

За что ругали?

Критики упрекали фильм в неправдоподобии — мол, простая провинциалка не могла так легко «пробиться» в советской системе. Обвиняли и в пошлости: откровенные сцены раздражали тех, кто считал мещанскую откровенность чуждой советскому кинематографу.

Для части мэтров кино история выглядела как глянцевая витрина — слишком удобная, чтобы быть честной.

Что говорят очевидцы?

История неприятия «Москвы…» внутри цеха подтверждается и воспоминаниями тех, кто тогда был рядом с кинопроцессом.

Блогер с канала «Ячейка общества», в 80-е работавший редакторов в советской прессе, вспоминал свою реакцию на премьеру: фильм произвел сильное впечатление, но буквально на следующий день знакомые из «правильных» семей обронили холодное «пропагандистская сказка». Хоть и снятая с блеском.

Позже автор не раз сталкивался с тем, что в профессиональной среде картину Меньшова называли «банальной работой», а ее феноменальный успех объясняли исключительно сценарием.

Однако причина, по его мнению, была иной: Меньшов выстрелил там, где не ждали, — и тем самым поставил маститых коллег в неловкое положение. «Москва слезам не верит» оказалась слишком громким вызовом для системы табелей о рангах.

Оскар и власть

Ситуация круто изменилась после того, как Леонид Брежнев положил глаз на картину — его одобрение во многом предрешило судьбу фильма.

В 1981 году американская Академия удивительно высоко оценила ту же историю о женщине, добившейся успеха трудом и упорством, и «Москва слезам не верит» получила «Оскар». Мнения критиков в публичном пространстве словно испарились.

Позже — переосмысление

Со временем многие, кто встречал фильм в девяностые и нулевые, стали пересматривать свои претензии: Райзман даже пригласил Алентову в свой фильм, как бы отступая от риторики. Но упреки не исчезли полностью — старые споры живут в интервью и мемуарах.

Ирония судьбы

История картины явно показывает, как часто вкусы «приличных» киношников расходятся с запросом массы. То, что в конце 70-х называли «пропагандистской сказкой», превратилось в самую узнаваемую советскую мелодраму в мире — и это, пожалуй, самая тонкая ирония судьбы.

