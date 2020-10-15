«Пропадаю я»: жена Овечкина повеселилась в караоке с 66-летней Любовью Успенской

Королева шансона спела в дуэте с Анастасией Шубской про ее любовь к супругу.

Жена хоккеиста Александра Овечкина недавно побывала на дне рождения певицы Жасмин, где в числе гостей оказалась и Любовь Успенская. После торжества Анастасия Шубская и королева шансона продолжили приятное общение в одном из ночных московских клубов-караоке, где вместе исполняли знаменитые хиты «Пропадаю я» и «К единственному, нежному».

После Анастасия опубликовала в историях своего Instagram-аккаунта видео с ее пением в дуэте с Любовью Успенской.

Стоит отметить, что Шубская стала достойной партнершей знаменитой певицы, справляясь с довольно сложными композициями из ее репертуара. Однако забавным оказался момент, когда супруга известного спортсмена пропела: «Как будто все по-прежнему люблю я», а Любовь Залмановна, импровизируя, находчиво закончила фразу: «Овечкина».

Напомним, у Анастасии и Александра в этом году родился второй сын, которого назвали Ильей, а его старшему братику Сереже уже исполнилось два года.

Недавно супруги вернулись в Россию из США, где у Овечкина был подписан контракт с хоккейным клубом «Вашингтон Кэпиталз». Теперь Анастасия может проводить время с друзьями, с которыми давно не виделась из-за пандемии коронавируса.