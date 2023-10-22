Проню Прокоповну считали уродиной из-за грима: на самом деле была первой красавицей

После выхода комедии «За двумя зайцами» Маргарита Криницына стала звездой. Однако, когда артистка появлялась перед зрителями, те не могли узнать ее без грима. Ради роли Прони Прокоповны она менялась до неузнаваемости.

Свое место в ленте знаменитость получила случайно. Во время проб режиссер попросил ее подыграть другим артистам. И остался так доволен результатом, что утвердил актрису.

Интересно, что зуб у Криницыной был сломан по-настоящему (накануне она неудачно погрызла орехи). Эту «изюминку» Виктор Иванов дополнил кудряшками и макияжем, который сильно уродовал Маргариту Васильевну.

Позже она призналась, что во время съемок не могла смотреть на свое отражение в зеркале — такой непривлекательной себе казалась. Да и публика испытала неподдельный шок, увидев, какой красоткой Проня была в реальной жизни.