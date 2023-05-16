Проныра из «Молодежки» бросил жену ради красотки-актрисы: теперь ему завидуют многие

Молодые российские зрители познакомились с талантливым актером Владимиром Зайцевым благодаря популярном телесериалу «Молодежка». В этом проекте артист сыграл пронырливого и немного комичного спортивного директора. Однако и до этого успеха в фильмографии мужчины было достаточно много интересных работ.

Не менее увлекательной оказалась и личная карьера кинозвезды. Дело в том, что еще в юности он женился на коллеге. Но в этих отношениях не было страсти, поэтому всего через 7 лет брака союз распался. Разлучницей многие считают завидную красавицу Татьяну Шумову, которая могла похвастаться утонченными чертами лица и пронзительным взглядом.

Тогда она работала вместе с Владимиром над спектаклем «Снежная королева», и между актерами вспыхнули чувства. Совместные репетиции лишь укрепили связь влюбленных, и вскоре они бросили своих законных супругов. Этот брак оказался очень крепким, и знаменитости по сей день живут душа в душу.