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Киноафиша Статьи Проныра из «Молодежки» бросил жену ради красотки-актрисы: теперь ему завидуют многие

Проныра из «Молодежки» бросил жену ради красотки-актрисы: теперь ему завидуют многие

16 мая 2023 20:00
Проныра из «Молодежки» бросил жену ради красотки-актрисы: теперь ему завидуют многие

Они счастливо живут в браке по сей день.

Молодые российские зрители познакомились с талантливым актером Владимиром Зайцевым благодаря популярном телесериалу «Молодежка». В этом проекте артист сыграл пронырливого и немного комичного спортивного директора. Однако и до этого успеха в фильмографии мужчины было достаточно много интересных работ.

Не менее увлекательной оказалась и личная карьера кинозвезды. Дело в том, что еще в юности он женился на коллеге. Но в этих отношениях не было страсти, поэтому всего через 7 лет брака союз распался. Разлучницей многие считают завидную красавицу Татьяну Шумову, которая могла похвастаться утонченными чертами лица и пронзительным взглядом.

Проныра из «Молодежки» бросил жену ради красотки-актрисы: теперь ему завидуют многие

Тогда она работала вместе с Владимиром над спектаклем «Снежная королева», и между актерами вспыхнули чувства. Совместные репетиции лишь укрепили связь влюбленных, и вскоре они бросили своих законных супругов. Этот брак оказался очень крепким, и знаменитости по сей день живут душа в душу.

Фото: Globallookpress.com, кадр из сериала «Молодежка», кадр из фильма «Зелёная комната», 1984
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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