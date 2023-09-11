Проня Прокоповна стала уродиной из-за грима: на самом деле была редкой красавицей (фото)

Образ Прони Прокоповны в комедии «За двумя зайцами» стал роковым для карьеры Маргариты Криницыной. Он сделал ее и звездой советского экрана, и заложницей одного амплуа, из которого артистка не могла вырваться всю жизнь.

Дело в том, что Маргарита так органично сыграла своего персонажа, что режиссеры видели ее лишь в комедийных образах. Она предлагали ей сыграть роли, которые открывали лишь часть ее многогранного таланта. А из-за эффектного грима зрители были уверены, что и в жизни артистка выглядит именно так.

На самом же деле Криницына отличалась красотой. Звезда экрана влюбляла в себя десятки мужчин и всю жизнь мечтала показать себя на экранах. И лишь в редких проектах ей удавалось красоваться собой.

Ситуация изменилась лишь в 90-х. В то время ленту «За двумя зайцами» вновь начали показывать на экранах, и в этот раз продюсеры и зрители смогли разглядеть потенциал артистки. Ее начали приглашать в кино, но из-за ухудшающегося здоровья она снималась все реже. А в 2005 году актриса скончалась в возрасте 73 лет.