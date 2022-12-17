Пронесло: вот как из-за «Ну, погоди!» чуть не случился международный конфликт

СССР и Египет имели весьма тесное и взаимовыгодное сотрудничество в прошлом веке. Но один выпуск знаменитого мультфильмы чуть не уничтожил старания сотен дипломатов.

Дело в том, что в 12 эпизоде «Ну, погоди!» всё действие происходит в стенах музея. Именно там Волк падает в саркофаг Рамзеса II. Во время погони за Зайцем хищник запутывается в ковре и оказывается полностью обездвиженным.

Эту серию детского анимационного фильма могли подвергнуть серьезной цензуре.

Создатели сильно беспокоились о реакции египетских властей. Небрежное отношения главного героя к реликвии другой страны вполне могло вызвать международный конфликт. Все же сцену решено было оставить. Мультик не стал причиной разрыва отношения между двумя странами, но вызвал немало домыслов.