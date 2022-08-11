Промотают всё: 3 главных транжиры по знаку Зодиака

Кто-то даже при невысокой зарплате ухитряется откладывать копеечку на черный день, а кому-то и миллиона в неделю будет мало. Астрологи считают, что склонность к расточительству часто объясняется датой рождения. Рассказываем, какие знаки зодиака транжирят в разы больше своих соседей по зодиакальному кругу.

Стрелец

Неугомонные представители огненного знака – настоящие шопоголики. Завидев на витрине какую-нибудь интересную вещицу, они опрометью несутся ее покупать. И неважно, насколько она функциональна, как хорошо подходит к их интерьеру или стилю в одежде. В такие мгновения в Стрельцах просыпается алчный коллекционер, готовый на все, чтобы желанный экземпляр оказался в его коллекции.

После покупки уроженцы знака, как правило, теряют интерес к этой вещи, возможно, они даже о ней больше никогда не вспомнят.

При этом Стрельцы не жалеют о потраченных средствах – они отправляются на поиски чего-нибудь новенького, того, что снова разожжет азарт в их душе.

Лев

Еще один огненный знак, который не жалеет денег на приобретения – это Лев. Люди, появившиеся под этим созвездием, любят окружать себя роскошными вещами. Они уделяют много времени и сил созданию "королевского" имиджа, поэтому не скупятся на покупку гаджетов последних моделей, брендовой одежды и аксессуаров, а также тратят большие деньги на автомобили, дом и его обстановку и т.д. Следует отдать должное уроженцам знака – они от природы обладают превосходным вкусом, поэтому среди их приобретений не встретишь ничего китчевого или вульгарного.

Львы знают, что все, чем они владеют, работает на создание их образа в глазах окружающих и готовы значительно складываться, чтобы этот образ поражал своей роскошью.

Весы

Рожденные под знаком Весов – эстеты до мозга костей. Они любят, когда каждая мелочь идеально вписывается в интерьер, и готовы тратить бешеные деньги, чтобы достичь нужного эффекта. Представители воздушного знака хотят жить в достатке и роскоши, но не всегда их финансовые возможности совпадают с их желаниями. Тем не менее, Весов это ничуть не смущает – они могут вложить последние деньги в покупку необходимой им вещицы, а потом перебиваться до следующей зарплаты.

Занять денег у друзей или взять в кредит – еще один способ, к которому они нередко прибегают.

Поэтому у этих зодиакальных транжир в кошельке почти всегда пусто. Зато на душе радостно от новой покупки.