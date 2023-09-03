Променяла спорт на телевизор: как сейчас выглядит гимнастка, которая разочаровала Винер

Тренер Ирина Винер была известна своим жестким нравом по отношению к воспитанницам. Но именно эти принципы делали из начинающих гимнасток абсолютных чемпионок. Спортсменка не скрывала, что у нее были свои любимицы. Среди них часто называли Алину Кабаеву и Евгению Канаеву.

Но была у Винер и еще одна фаворитка, которая смогла ее жестоко разочаровать. Речь идет о гимнастке Юлии Синицыной. Тренер сама вызвалась опекать девочку, поразившись ее таланту. Их совместная работа начала приносить результаты: юная спортсменка активно строила карьеру, завоевывая золотые медали на соревнованиях.

Однако дальше победы на первенстве Европы Синицына пробиться не смогла. Винер нещадно ругала гимнастку за то, что та не могла сбросить лишний вес, мешавший ей выступать. А когда чемпионка все-таки поборола свой недостаток, у нее случился сложный перелом.

На этом терпение Винер закончилось, и она исключила Синицыну из сборной, окончательно в ней разочаровавшись. Девушка не отчаялась и быстро сменила спорт на телевизор: она блистала на паркете «Танцев со звездами», снималась в кино, превратилась в успешного блогера и сейчас пробует себя в качестве ведущей. В соцсетях брюнетка выкладывает довольно эффектные снимки, охотно демонстрируя свою естественную красоту.