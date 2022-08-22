Променяла славу на церковь: как сложилась судьба главной звезды «Санта-Барбары»

Актриса Марси Уокер строила карьеру в «мыльных операх». Сначала она снялась в «долгоиграющем» сериале «Все мои дети». А в 1984 году присоединилась к актерскому составу «Санта-Барбары», став там одной из главных звезд. Зрители с напряжением смотрели за историей любви героини Марси — Иден. Она была дочерью властного предпринимателя и встречалась с простым полицейским Крузом Кастильо. Высокую и стройную Уокер с длинными светлыми волосами сравнивали с Ким Бейсингер.

Но пока о ней мечтали зрители-мужчины, личная жизнь Марси складывалась непросто. Она побывала замужем четыре раза, и ни один из браков не продлился дольше двух лет. В 1991 году она ушла из «Санта-Барбары» и вернулась в сериал «Все мои дети». Но работа больше не приносила звезде удовольствие. Тогда она наткнулась на письма от поклонницы, в которых та переписывала молитвы и послания к богу.

Уокер заинтересовалась этими сообщениями, а вскоре познакомилась со своим пятым мужем Дагом Смитом. Он тоже оказался очень набожным человеком. В результате в 2005 году 44-летняя актриса завершила карьеру в кино и переехала в небольшой городок в Оклахоме, где стала пастором, сообщается в «Википедии». Сейчас Уокер 60 лет, она по-прежнему работает в церкви и состоит в браке со Смитом.