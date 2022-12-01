Променяла подиум на свиней и коров: не поверите, где сейчас звезда «Ты – супермодель»

Евгения Толстикова стала одной из участниц популярного в нулевые реалити-шоу «Ты — супермодель». Среди остальных соперниц девушка оказалась самой возрастной: ей уже исполнился 21 год, когда она решила построить карьеру манекенщицы. Тем не менее благодаря эффектной внешности ей удалось осуществить свою цель. Она дефилировала на подиумах в рамках показов Roberto Cavalli и Giorgio Armani, сотрудничала с именитыми российскими модельерами.

А через два года Евгения внезапно даже для себя стала владелицей большой фермы. Остроумный влиятельный бойфренд решил сделать такой подарок избраннице, родившейся в год Свиньи. Толстикова сначала пребывала в смятении, а затем с энтузиазмом взялась за дело в надежде превратить ферму в процветающее предприятие. Но эти планы не сбылись: свиньи и коровы дохода не приносили, и Евгении пришлось продать хозяйство. Она попыталась вернуться на подиум, но после перерыва сделать это было сложно.

Вскоре Толстикова вышла замуж и стала матерью. Влияние в модном бизнесе она окончательно потеряла, зато нашла себе дело по душе — Евгения открыла детскую школу моделей.