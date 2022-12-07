Променяла особняк на коммуналку: не поверите, почему звезда СССР бросила богатого мужа-британца

Валентина Караваева прославилась благодаря роли в картине «Машенька» Юлия Райзмана. Артистка покорила зрителей талантом и яркой внешностью, но однажды решила отказаться от карьеры из-за любви.

Так, на одном из светских раутов Караваева познакомилась с британским дипломатом Джорджем Чапменом. Между ними мгновенно вспыхнули чувства, и артистка потратила множество сил и времени, чтобы выйти за него замуж и уехать за границу. На многочисленных интервью она уверяла, что не может прожить и дня без избранника и ни за что не согласится расстаться с ним.

В итоге Караваевой удалось добиться желаемого, и она уехала вместе с мужем в Англию. Там первое время она наслаждалась жизнью, много путешествовала и стала звездой светского Лондона. Однако со временем артистка вдруг поняла, что скучает по дому и актерской работе, поэтому неожиданно для мужа решила вернуться. Она вновь пришла к советским чиновникам, но уже с другим требованием — пустить ее обратно в СССР.

Настойчивость знаменитости помогла ей осуществить мечту. Она рассталась с Чапменом и вновь приехала в Москву, где жила в маленьких коммунальных квартирах. Сначала она работала в Театре имени Пушкина, а после — в Театре киноактера. Со временем же она ушла со сцены и организовала домашнюю студию, где до последних дней жизни ставила и записывала собственные спектакли.