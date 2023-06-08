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Киноафиша Статьи Променяла короля на миллионера: Киркорову дала от ворот поворот любимая женщина (видео)

Променяла короля на миллионера: Киркорову дала от ворот поворот любимая женщина (видео)

8 июня 2023 21:00
Променяла короля на миллионера: Киркорову дала от ворот поворот любимая женщина (видео)

Артист одобрил выбор бывшей подруги.

Филипп Киркоров вновь остался не у дел. После развода с Пугачевой музыкант никак не может расстаться со статусом холостяка.

Многие поклонники ждали, когда же певец сыграет свадьбу с Катей Гусевой, с которой ему долго и упорно приписывали страстный роман. Но любимая женщина дала звезде от ворот поворот и вышла замуж за другого.

Поп-короля отечественной эстрады диджей променяла на миллионера. Телеведущая связала свою жизнь с адвокатом Михаилом Сазоновым. Киркоров одобрил ее выбор и побывал на торжественной церемонии по случаю бракосочетания бывшей невесты.

Артисту выпала честь исполнить песню для первого танца новобрачных. Произнес он и поздравительную речь: пожелал паре долгой и счастливой совместной жизни. После этого Филипп Бедросович, сославшись на занятость, поспешил удалиться.

Ранее музыкант признался, что вовсе не одинок. Но имя своей избранницы пожелал сохранить в тайне.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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