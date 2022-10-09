Променял сына на карьеру: россиянам раскрыли глаза на звезду «Морских дьяволов»

Олег Чернов пополнил свою копилку ролями в самых разных проектах. И если актер из него получился отменный, то с семейной жизнью и отцовством не сложилось.

Первой супругой звезды сериала «Морские дьяволы» стала актриса Людмила. Именно она подарила артисту наследника. Его счастливые родители назвали Николаем.

Тогда Чернов еще не был знаменитыми актером — об этом он только мечтал и занимал в театре должность монтировщика сцены. Со временем у будущей звезды экрана появился план. Чтобы добиться своей цели, нужно было получить актерское образование. Вот только у жены Олега Николаевича было совсем другое представление о будущем.

Она настаивала на том, чтобы муж трудился грузчиком, получил квартиру и обеспечивал их семью. Чернов же отказываться от намерений поступить в институт в Красноярске не захотел. Более того, все закончилось тем, что он променял сына на карьеру и уехал тайком.

В результате взаимоотношения супругов испортились так сильно, что Людмила подала на развод. В дальнейшем Чернов оказывал своему наследнику материальную помощь — сначала со стипендии, а потом и с зарплаты. Однако, как пишет портал «Культурология », отношения с Николаем, который давно вырос, актер так и не наладил.