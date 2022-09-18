Променял любовь на Голливуд: как сложилась судьба главного «врага» Михаила Барышникова

Александр Годунов был известен как талантливый танцор, харизматичный актер и главный соперник Михаила Барышникова. Поклонники с восторгом встречали каждое его появление на сцене или на экране. При этом немногие догадывались, что жизнь артиста могла бы стать основой для захватывающего фильма.

Карьеру танцора артист начал в 21 год. Он справился со всеми сложнейшими испытаниями и оказался в труппе Большого театра. Годунов с первых дней поражал коллег и зрителей своим мастерством, поэтому многие начали из зависти анонимно обвинять его в неблагонадежности: якобы он планирует побег за границу. Из-за этого, а также из-за эмиграции Барышникова Годунову на несколько лет запретили уезжать из страны с гастролями.

В то время танцор знакомится с Людмилой Власовой, примой театра. Артистка была на семь лет старше и замужем, но Годунов все равно начал за ней ухаживать. В итоге знаменитость поддалась напору и стала его женой.

Со временем танцор улучшил свою репутацию, ему разрешили выезжать за границу. В первый раз он отправился с гастролями в Нью-Йорк, вместе с ним полетела и супруга. Годунов отыграл несколько спектаклей, а позднее пропал. Как оказалось, он попросил политическое убежище в США. Советские дипломаты и работники ФСБ в течение нескольких дней предлагали Власовой выбрать сторону: остаться с мужем в США или улететь в СССР. В итоге танцовщица с разбитым сердцем отправилась домой.

Годунов не смог принять выбор супруги. Он верил, что его жену заставили улететь из страны. В Штатах он начал активно заниматься своей карьерой: выгодные контракты, гастроли и большие гонорары. Артист добивался успеха, но однажды судьба свела его в Барышниковым, который не захотел делить театр с бывшим другом и как художественный руководитель сцены разорвал с ним все контракты. После этого Годунов отправился покорять Голливуд.

Самой главной ролью артиста стал террорист Карл в «Крепком орешке». Также он появился и в нескольких других фильмах, каждый раз удивляя фанатов перевоплощениями. Одновременно с этим он начал встречаться с Жаклин Биссет. Пара жила вместе несколько лет, но Жаклин все чаще замечала, что Годунов так и не смог забыть свою первую любовь Людмилу Власову. В итоге влюбленные расстались, но продолжили дружить и общаться.

Уже будучи большой звездой, в 1995 году он решает навестить родственников. В то время Годунов снимается в Будапеште и отправляется в родной дом. Условия жизни матери и брата неприятно удивляют его, поэтому он дает обещание как можно быстрее перевезти их к себе в Лос-Анджелес. Однако Годунову было не суждено сдержать обещание: уже через несколько недель он скончался в своем доме.