Променял Карпович на Брутян не просто так: Прилучного вывели на чистую воду

Павел Прилучный последние месяцы интересен поклонникам не только своими ролями, но и романами. Сначала все были уверены, что артист встречается с Мирославой Карпович, а после он неожиданно женился на Зепюр Брутян, бросив «папину дочку». Как оказалось, расстаться с артисткой Прилучный мог из весьма меркантильных соображений, а не из-за отсутствия чувств.

Как уверена психолог Вероника Степанова, в отношениях артист ориентируется не только на чувства, но и на свою выгоду. Поэтому его не заинтересовал роман с Карпович, ведь та не может похвастаться богатой семьей или успешной карьерой.

«Почему же ты на ней не женился? На армянской девочке женился, а на Мире — нет. Значит, та смогла отстоять свои интересы? Или у нее какие-то блага есть?» — рассуждает эксперт в своем YouTube-шоу.

При этом Степанова не скрывает, что брак Прилучного вряд ли окажется продолжительным. Дело в том, что артисту не нужны долгие отношения, ведь, как уверена психолог, он быстро теряет интерес к своим спутницам.