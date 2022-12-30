Променял эту красотку на Пугачеву: вы ахнете при виде гражданской жены Киркорова

Большинство людей считают, что главной и единственной любовью всей жизни Филиппа Киркорова была Примадонна. Однако до отношений с Аллой Борисовной король эстрады был влюблён в изящную танцовщицу.

Грациозная длинноногая красавица сразу привлекла внимание певца. Мария Шаталова была высокой, рыжеволосой девушкой с легким характером. Она быстро поняла, что у ее избранника именно карьера стоит на первом месте.

Танцовщица поддерживала его начинания, снималась в клипах и мирилась с постоянными срывами Киркорова.

В один момент певец начал чувствовать, что слава вот-вот его настигнет. К тому же, на горизонте появилась Пугачева. Она забрала все внимание Филиппа, и Шаталова осталась в прошлом. Брошенная девушка даже покинула танцевальный ансамбль, чему поспособствовала сама Примадонна.