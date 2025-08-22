Меню
Прольется кровь: Тарантино за 30 лет в кино так и не исполнил свою главную мечту — осталась одна попытка, чтоб это исправить

22 августа 2025 08:56
На территорию жанра режиссер уже заходил, но не по-хозяйски, а по-соседски.

Квентин Тарантино давно играет с идеей ограничить свою карьеру десятком фильмов. Девятый — «Однажды в… Голливуде» — вышел в 2019-м, а значит, на очереди финальный аккорд. Что же это будет? Спин-офф «Убить Билла»? Все-таки «Звездный путь» с рейтингом R? Или же нечто, о чем режиссер мечтает еще с девяностых?

«Если я придумаю потрясающую историю для хоррора, я сделаю ее своим десятым фильмом. Я люблю фильмы ужасов. Я бы с удовольствием снял хоррор», — сказал Тарантино на одной из пресс-конференций.

Слова прозвучали между делом, но для поклонников это стало сигналом: похоже, мастеру постмодернистского цитирования и диалогов пора окунуться в мир скримеров и кровавых подвалов.

На самом деле он уже однажды заглядывал в этот жанр. Его сценарий «От заката до рассвета», снятый Робертом Родригесом, сначала маскировался под криминальную историю о гангстерах, а потом внезапно превращался в вампирский карнавал с гейзерами крови.

В собственных же картинах Тарантино нередко использовал приемы хоррора — будь то резня в доме «Омерзительной восьмерки» или тревожные сцены в «Доказательстве смерти». Но полноценного фильма ужасов в его фильмографии пока нет.

И вот теперь ситуация выглядит особенно интригующе. С одной стороны, он сам загнал себя в рамки: последний шанс — десятый фильм. С другой — хоррор идеально подходит для финального высказывания.

Ужасы позволяют говорить и о страхе времени, и о распаде общества, и о насилии, которое Тарантино препарировал всю карьеру. Вопрос только в том, решится ли он на прыжок или так и останется режиссером, который так и не снял фильм, о котором мечтал.

Ранее мы писали: Квентин Тарантино уверен, что был рожден для того, чтобы снять «Убить Билла» — но его личным фаворитом остается совсем другой фильм

Фото: Кадр из фильма «От заката до рассвета» (1995)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
