Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Пролет» «Челюстей» на «Оскаре» расстроил Стивена Спилберга — правда, по не совсем обычной причине

«Пролет» «Челюстей» на «Оскаре» расстроил Стивена Спилберга — правда, по не совсем обычной причине

26 июня 2025 11:50
Кадр из фильма «Челюсти»

Режиссер не гнался за наградой, но все-таки поддался хайпу вокруг.

Одному из величайших фильмов всех времен и настоящему шедевру Стивену Спилберга, триллеру «Челюсти» на днях исполнилось 50 лет, но картина по-прежнему сохраняет свои позиции в мировых топах и находит новых зрителей. Хотя самому режиссеру пришлось преодолеть немало препятствий на пути к созданию «Челюстей», все потраченные нервы и деньги в результате окупились, а фильм забрал домой три статуэтки «Оскар» после церемонии в 1976 году.

В этом плане, однако, Киноакадемия в очередной раз вызвала скандал, проигнорировав кандидатуру Спилберга в категории «Лучший режиссер» — а сам Спилберг был уверен, что заслуживает номинации за свои старания.

Стивен Спилберг рассчитывал на номинацию как лучший режиссер — все из-за убежденных в этом людей вокруг

Об этом Спилберг рассказал совсем недавно, в документальном фильме, посвященному годовщине выхода «Челюстей». По словам самого режиссера, он слишком рано понадеялся на потенциальный успех на «Оскаре» — все потому, что буквально все вокруг него твердили, что уж он-то точно получит заветную номинацию или даже саму статуэтку.

Со временем и сам Спилберг ясно увидел, что «Челюсти» могут стать главным претендентом на престижные награды, и сам уверил себя в том, что и его номинируют как лучшего режиссера — этого, несмотря на номинацию в категории «Лучший фильм», так в итоге и не произошло. Спилберг признал, что такой поворот событий действительно его расстроил — но только потому, что по какой-то причине он поддался напору тех голосов, которые и убеждали его в том, что как минимум номинация ему обеспечена.

«Челюсти» выиграли три «Оскара» — но проиграли в категории «Лучший фильм»

Кадр из фильма «Челюсти»

Несмотря на отсутствие номинации для самого Спилберга, «Челюсти» без наград все-таки не остались, одержав победу в трех категориях — «Лучший монтаж», «Лучшая музыка» и «Лучший звук». Фильм также был одним из фаворитов в номинации на лучший фильм, но статуэтку в итоге забрала не менее культовая драма «Пролетая над гнездом кукушки».

Кстати, успешные проекты Стивен Спилберг не только снимает, но и продюсирует — о классных сериалах, над которыми маэстро работал не в качестве режиссера, мы уже рассказывали тут.

Фото: Кадр из фильма «Челюсти»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Незабываемая классика: топ-5 фильмов из 70-х, которые нужно посмотреть каждому хотя бы один раз Незабываемая классика: топ-5 фильмов из 70-х, которые нужно посмотреть каждому хотя бы один раз Читать дальше 21 июля 2025
Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Читать дальше 22 июля 2025
Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Читать дальше 22 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Читать дальше 22 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Читать дальше 22 июля 2025
Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Читать дальше 22 июля 2025
Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше