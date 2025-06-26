«Пролет» «Челюстей» на «Оскаре» расстроил Стивена Спилберга — правда, по не совсем обычной причине

Одному из величайших фильмов всех времен и настоящему шедевру Стивену Спилберга, триллеру «Челюсти» на днях исполнилось 50 лет, но картина по-прежнему сохраняет свои позиции в мировых топах и находит новых зрителей. Хотя самому режиссеру пришлось преодолеть немало препятствий на пути к созданию «Челюстей», все потраченные нервы и деньги в результате окупились, а фильм забрал домой три статуэтки «Оскар» после церемонии в 1976 году.

В этом плане, однако, Киноакадемия в очередной раз вызвала скандал, проигнорировав кандидатуру Спилберга в категории «Лучший режиссер» — а сам Спилберг был уверен, что заслуживает номинации за свои старания.

Стивен Спилберг рассчитывал на номинацию как лучший режиссер — все из-за убежденных в этом людей вокруг

Об этом Спилберг рассказал совсем недавно, в документальном фильме, посвященному годовщине выхода «Челюстей». По словам самого режиссера, он слишком рано понадеялся на потенциальный успех на «Оскаре» — все потому, что буквально все вокруг него твердили, что уж он-то точно получит заветную номинацию или даже саму статуэтку.

Со временем и сам Спилберг ясно увидел, что «Челюсти» могут стать главным претендентом на престижные награды, и сам уверил себя в том, что и его номинируют как лучшего режиссера — этого, несмотря на номинацию в категории «Лучший фильм», так в итоге и не произошло. Спилберг признал, что такой поворот событий действительно его расстроил — но только потому, что по какой-то причине он поддался напору тех голосов, которые и убеждали его в том, что как минимум номинация ему обеспечена.

«Челюсти» выиграли три «Оскара» — но проиграли в категории «Лучший фильм»

Несмотря на отсутствие номинации для самого Спилберга, «Челюсти» без наград все-таки не остались, одержав победу в трех категориях — «Лучший монтаж», «Лучшая музыка» и «Лучший звук». Фильм также был одним из фаворитов в номинации на лучший фильм, но статуэтку в итоге забрала не менее культовая драма «Пролетая над гнездом кукушки».

Кстати, успешные проекты Стивен Спилберг не только снимает, но и продюсирует — о классных сериалах, над которыми маэстро работал не в качестве режиссера, мы уже рассказывали тут.