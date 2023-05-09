Прокофьева выдала всю правду о поведении Киркорова в «Моей прекрасной няне»

Ольга Прокофьева, сыгравшая хитроумную и дерзкую Жанну Аркадьевну в «Моей прекрасной няне», рассказала о том, как в сериале появился Филипп Киркоров.

Король российской эстрады, как и многие, очень любил этот сериал и не пропускал ни одного эпизода. Об этом поведала порталу «7 дней » актриса. История участия Филиппа в знаменитом ситкоме началась с одного телефонного звонка в компанию «Амедиа», а звонившим был сам Киркоров!

Авторы сериала не могли упустить эксцентричного певца и очень быстро написали под него эпизод. Он называется «Король ремейков», и в работе над ним, бросив гастроли по Германии, активное участие принимал сам Киркоров. Именно поэтому в серии, по сюжету которой Шаталин приглашает Филиппа сняться в мюзикле «Адам и Ева» вместе с Басковым, так много шуток над «розовой» темой — отсылка к скандалу 2004 года. Тогда Киркоров сказал журналистке Ирине Ароян, что его раздражает ее «розовая кофточка и микрофон».

Сниматься с Филиппом, как вспоминают многие, было настоящим удовольствием, даже когда он не с первого дубля мог произнести нужную фразу, сидя на розовом пледе в розовой комнате с журналистами в розовой одежде. С тех пор, как вспоминает Прокофьева, где бы они ни встречались с Филиппом, он всегда встречает ее как близкую родственницу.