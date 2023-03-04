«Проклятое» телешоу: участь звезд «Голоса» шокировала россиян

Музыкальное шоу «Голос» выходит на экраны больше десяти лет. За эти годы с участниками передачи произошло немало трагических событий, из-за чего поползли слухи о «проклятии» программы.

Так, Алексей Сафиулин, известный по шестому сезону «Голоса», ушел из жизни в 2019 году. Он пришел на программу уже опытным артистом. Алексей попал в команду Пелагеи, но дойти до финала не смог. Кстати, со своей наставницей артист был знаком с детства. После шоу Сафиулин постоянно пропадал на гастролях, и этот сумасшедший график «ударил» по его здоровью. На момент смерти Алексею было всего 44 года.

Еще один подопечный Пелагеи, Андрей Давидян, тоже скоропостижно скончался после участия в шоу. Причиной его смерти стал ишемический инсульт. После своего успеха в «Голосе» артист давал концерты и гастролировал по стране. Но в 60 лет у Давидяна начались проблемы со здоровьем, которые оказались фатальными.

Поклонники шоу отмечают, что «проклятие» касается в основном подопечных Пелагеи, и это уже становится странной закономерностью. Также многих шокировала смерть одного из наставников «Голоса» — Александра Градского. Легендарный артист скончался в 72 года от инсульта. Его внезапный уход стал потрясением для всей страны.