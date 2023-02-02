Проклятие «Ворониных»? Больше 20 актеров ушли из жизни по схожей причине

Сериал «Воронины» выходил на российские экраны в течение десяти лет вплоть до 2019 года. За все время в проекте успели принять участие десятки именитых актеров, и, как оказалось, для многих из них ситком стал последним на творческом пути.

Так, три года назад от рака легких скончался Борис Клюев. В «Ворониных» он играл Николая Петровича, экранного отца Георгия Дронова. Уход артиста стал такой большой трагедией, что создатели решили больше не снимать продолжение и закрыли сериал.

Скончался и Борис Невзоров, у которого была постоянная второстепенная роль. Причиной его смерти стал коронавирус. Такой же диагноз был и у Михаила Кокшенова, которого зрители знают по фильмам «Спортлото-82» и «Самая обаятельная и привлекательная».

Помимо этого, из жизни ушли и, например, Римма Маркова, Анатолий Узденский, Александр Волков и еще 15 артистов, которые принимали участие в «Ворониных». И, несмотря на то, что многие из них не справились с коронавирусом или проблемами с сердцем, некоторые поклонники уверены, что над сериалом навис злой рок, который и стал причиной многих трагедий.