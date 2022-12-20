Проклятие «Великолепного века»: исполнитель роли Мустафы стал «жертвой» сериала

Исторический сериал «Великолепный век» выходил на экраны с 2011 года и до сих пор считается одним из главных сериалов Турции. Проект стал началом успешной карьеры для многих артистов, однако для некоторых считается своеобразным профессиональным проклятием.

Так, роль шехзаде Мустафы досталась Мехмету Гюнсюру. Турецкий актер с блеском перевоплотился в наследника султана Сулеймана, и поклонники были уверены, что перед ними зажглась звезда, которая теперь уже не исчезнет с экранов.

Однако со временем оказалось, что зрители ассоциируют Мехмета только с его героем. Как отмечают поклонники, артист навсегда останется для них героем одной роли — таким ярким было его появление в «Великолепном веке». Подтверждают это и результаты социологических опросов. По данным исследований, 90% турецких зрителей не скрывают, что для них Мехмет навсегда останется шехзаде и они не воспринимают другие его проекты.

Сам артист при этом старается продолжать свою карьеру. Он регулярно принимает предложения режиссеров и выбирает для себя разноплановые роли в надежде, что однажды сможет снять с себя это «проклятие».