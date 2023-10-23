Проклятие «Усатого няня»: что стало с «бармалейчиками» спустя 46 лет

Комедия «Усатый нянь» покорила советских зрителей не только остроумным сюжетом, но и россыпью детей-артистов. Все юные актеры, которых в кадре в шутку называли бармалейчиками, настолько органично смотрелись на экране, что публика не сомневалась: в будущем они еще не раз заявят о себе. Однако жизнь звезд экрана сложилась иначе.

Как оказалось, никто из детей не стал связывать свою жизнь с кино. Несмотря на талант и благоприятный первый опыт, они выбрали совершенно другие профессии.

Например, Таня Томышева, один из самых ярких «бармалейчиков», стала директором в отеле в подмосковной Лобне. А ее сестра Наташа окончила финансовую академию. Антон Лещинский предпочел заняться балетом. Он выступал на сцене Большого, переквалифицировавшись позже в балетмейстеры. А Олег Корхин построил свою жизнь в Женеве.

Однако режиссер Владимир Грамматиков не раз признавался, что не расстраивается из-за судьбы своих подопечных. Долгие годы он продолжал следить за жизнью юных артистов и рад, что им всем удалось найти свой путь и добиться успеха.