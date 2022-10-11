Проклятие телешоу в действии: звезда «Битвы экстрасенсов» не дожила до 30

Проект «Битва экстрасенсов» интригует зрителей на экранах уже 15 лет. Участники соревнуются друг с другом в навыках гипноза, предсказаниях, магии и волшебстве. В Сети то и дело появляются упреки в фальши и подозрения, что все экстрасенсы — обычные актеры. Однако эти обсуждения лишь подогревают интерес к шоу.

А внимательные фанаты «Битвы экстрасенсов» уже обратили внимание на проклятие телешоу. Многие его участники погибали при весьма странных обстоятельствах. Поклонники подозревали, что это связано с силами темной магии, в которую «заигрались» колдуны и ведьмы. Например, участница шестого сезона «Битвы» Илона Новоселова не дожила даже до 30 лет.

На проекте она запомнилась резкими и далеко не всегда удобными заявлениями на испытаниях. Казалось, что экстрасенса не смущали ни строгие ведущие, ни скептики-зрители. А в одном из выпусков Илона и вовсе объявила, что по своей воле покидает площадку, так как ей это велят духи. Тем не менее Новоселова вернулась в телепрограмму в следующем проекте и даже добралась до финала. В 2017 году ее жизнь оборвала нелепая трагедия: Новоселова во время вечеринки поссорилась с бойфрендом и решила напугать его. Нетрезвая Илона перебралась за ограждение балкона, не удержалась и рухнула с шестого этажа. От полученных травм 29-летняя женщина скончалась.