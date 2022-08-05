Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Проклятие Рязанова: карьеры любимых актрис режиссера ломались одна за другой

Проклятие Рязанова: карьеры любимых актрис режиссера ломались одна за другой

5 августа 2022 07:50
Проклятие Рязанова: карьеры любимых актрис режиссера ломались одна за другой

Картины режиссера стали судьбоносными для артисток.

Любимые актрисы Эльдара Рязанова смогли прославиться только благодаря его фильмам. Как оказалось, ни одна из них не запомнилась зрителям по другим ролям.

Картины Рязанова еще при его жизни стали классикой. «Ирония судьбы, или С легким паром», «Жестокий романс» и другие ленты помнит и цитирует не одно поколение россиян. Стали они важными и для актрис, исполнивших в них главные роли. Дело в том, что ни одна из звезд режиссера так и не смогла покорить зрителя в другом проекте.

Проклятие Рязанова: карьеры любимых актрис режиссера ломались одна за другой

Так, Барбара Брыльска, несмотря на свою карьеру в Польше, осталась в памяти поклонников как Надя Шевелева из «Иронии судьбы». После новогоднего фильма актриса приняла участие еще в десятке картин как в России, так и у себя на родине, но знают ее преимущественно по работе с Рязановым.

Проклятие Рязанова: карьеры любимых актрис режиссера ломались одна за другой

Похожая судьба сложилась и у Ларисы Гузеевой. Выбрав на роль еще студентку Гузееву, режиссер сразу же подарил ей самый главный фильм в ее карьере. После «Жестокого романса» артистка снялась еще во множестве фильмов, но зритель все равно знает ее лишь по роли Ларисы Огудаловой.

Проклятие Рязанова: карьеры любимых актрис режиссера ломались одна за другой

Также и Светлана Карпинская, Лариса Голубкина и другие актрисы, как пишет портал Woman.ru, не смогли похвастаться другими известными ролями. Знаменитостям удалось прославиться лишь благодаря картинам Рязанова, которые в итоге стали самыми яркими эпизодами их карьер — и после этого резкого «взлёта» многообещающие, казалось бы, карьеры актрис шли под откос, как будто съемки в фильмах Рязанова были «проклятыми».

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Высокомерный деспот: историки сорвали маску с Мустафы из «Великолепного века» Высокомерный деспот: историки сорвали маску с Мустафы из «Великолепного века» Читать далее 6 августа 2022
Ахнете: вот что стало с самой красивой участницей шоу «Последний герой» Ахнете: вот что стало с самой красивой участницей шоу «Последний герой» Читать далее 6 августа 2022
Как еще могла закончиться «Операция «Ы»: никогда не угадаете Как еще могла закончиться «Операция «Ы»: никогда не угадаете Читать далее 6 августа 2022
«Аномальной» связи Пугачевой и Галкина нашел объяснение психолог «Аномальной» связи Пугачевой и Галкина нашел объяснение психолог Читать далее 6 августа 2022
В Америке над такими издеваются: иностранец разнес дом Аллегровой В Америке над такими издеваются: иностранец разнес дом Аллегровой Читать далее 6 августа 2022
Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза Читать далее 6 августа 2022
Тест: Хватит ли ваших знаний, чтобы окончить 6 класс? Тест: Хватит ли ваших знаний, чтобы окончить 6 класс? Читать далее 6 августа 2022
Врут в глаза: этим 4 знакам зодиака никогда нельзя верить Врут в глаза: этим 4 знакам зодиака никогда нельзя верить Читать далее 6 августа 2022
7 вопиющих киноляпов в «Основание: Осман», за которые стыдно историкам 7 вопиющих киноляпов в «Основание: Осман», за которые стыдно историкам Читать далее 6 августа 2022
Поиздевался и ушел: вот кто выставил судей «Голоса» на посмешище Поиздевался и ушел: вот кто выставил судей «Голоса» на посмешище Читать далее 6 августа 2022
Related video