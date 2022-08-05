Проклятие Рязанова: карьеры любимых актрис режиссера ломались одна за другой

Любимые актрисы Эльдара Рязанова смогли прославиться только благодаря его фильмам. Как оказалось, ни одна из них не запомнилась зрителям по другим ролям.

Картины Рязанова еще при его жизни стали классикой. «Ирония судьбы, или С легким паром», «Жестокий романс» и другие ленты помнит и цитирует не одно поколение россиян. Стали они важными и для актрис, исполнивших в них главные роли. Дело в том, что ни одна из звезд режиссера так и не смогла покорить зрителя в другом проекте.

Так, Барбара Брыльска, несмотря на свою карьеру в Польше, осталась в памяти поклонников как Надя Шевелева из «Иронии судьбы». После новогоднего фильма актриса приняла участие еще в десятке картин как в России, так и у себя на родине, но знают ее преимущественно по работе с Рязановым.

Похожая судьба сложилась и у Ларисы Гузеевой. Выбрав на роль еще студентку Гузееву, режиссер сразу же подарил ей самый главный фильм в ее карьере. После «Жестокого романса» артистка снялась еще во множестве фильмов, но зритель все равно знает ее лишь по роли Ларисы Огудаловой.

Также и Светлана Карпинская, Лариса Голубкина и другие актрисы, как пишет портал Woman.ru , не смогли похвастаться другими известными ролями. Знаменитостям удалось прославиться лишь благодаря картинам Рязанова, которые в итоге стали самыми яркими эпизодами их карьер — и после этого резкого «взлёта» многообещающие, казалось бы, карьеры актрис шли под откос, как будто съемки в фильмах Рязанова были «проклятыми».