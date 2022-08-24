Проклятие рода или трагическое совпадение: правду о смерти братьев Дворжецких предали огласке

Владислав и Евгений Дворжецкие надолго запомнились советскому зрителю по своим ярким ролям. Поклонники внимательно следили за творчеством знаменитостей и с удивлением отмечали, как резко закончилась их профессиональная деятельность. Как оказалось, причиной всему стали несчастные случаи.

Старший из братьев Владислав стал известен благодаря фильму «Бег». В то время он жил в Омске и из-за карьеры переехал в столицу. За несколько лет он успел поучаствовать в нескольких знаковых лентах, которые сделали его звездой. Он мог бы и дальше сниматься в кино, но в 1978 году его жизнь оборвалась. Во время гастролей он на полной скорости столкнулся с трейлером, но ему удалось не получить ни одной травмы, как и его другу, который был в пассажирском кресле. Однако спустя два дня Владислав умер от инфаркта, причиной которого стал сильный стресс после перенесенного ДТП.

Евгений Дворжецкий, поступая в Щукинское училище, уже мог похвастаться родством со знаменитым Дворжецким. Со второго раза артисту удалось стать студентом, и он начал свой профессиональный путь. Звездой его сделал фильм «Узник замка Иф», но также его можно увидеть в таких картинах, как «Сибирский цирюльник», «Графиня де Монсоро» и других. Несчастье, оборвавшее жизнь артиста, случилось тоже на 39-м году жизни. В 1999 году он ехал на автомобиле вместе с другом после приема у врача. Не заметив предупреждающего знака, Евгений, как пишет Дзен-канал «Вехи истории», врезался в грузовик. В результате ДТП Дворжецкий скончался, а его друг остался цел и невредим.