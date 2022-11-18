Проклятие Папы Римского свело ее в могилу: страшная участь звезды СССР

Инна Бурдученко стала известна на весь мир ролью в картине «Иванна». В фильме она исполнила роль дочери архиерея, которая боролась против священников, помогавших нацистам в годы Великой Отечественной войны. Картина мгновенно сделала ее настоящей звездой, но, как уверены многие, принесла не карьерные успехи, а несчастья.

Дело в том, что Папа Римский Иоанн XXIII был резко против фильма. Он раскритиковал его, а после предал анафеме, что стало большой сенсацией в религиозном мире.

Бурдученко же не предала значения этому факту и начала сниматься в кино дальше. Однако все чаще и чаще в СМИ можно было встретить заметки о членах съемочной группы, которых постигло то или иное несчастье после работы над фильмом. А 30 июня 1960 несчастный случай случился и с Инной.

В то время актриса снималась в картине «Так никто не любил» и в одной из сцен должна была выносить знамя из горящего дома. Режиссер решил три раза снять опасную сцену, и в последний момент балки дома обрушились прямо на Бурдученко. Участники съемочной группы достали актрису из-под завалов, но в больнице спасти ее не удалось. Из-за многочисленных ожогов артистка скончалась в 21 год.