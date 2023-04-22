Проклятие «Оскара»: ужаснетесь, что получают победители вместе со славой

Даже номинация на премию «Оскар» считается значимым событием для любого деятеля индустрии кино. Но порой после получения заветной статуэтки, знаменитостей начинают преследовать неудачи.

Считается, что актрисы, которые были удостоены этой награды, непременно столкнуться с проблемами в личной жизни. Так, Гвинет Пэлтроу почти сразу после церемонии рассталась с Беном Аффлеком. Оскароносная артистка хотела создать семью, но ее звездный избранник был не готов к такому серьезному шагу.

Золотая статуэтка не принесла радости и Анджелине Джоли. Красавица была замужем за Билли Бобом Торнтоном, но брак распался. Да и последующий союз с Брэдом Питтом закончился громким скандалом.

С этим проклятием также столкнулась и Джулия Робертс. Счастье после получения «Оскара» длилось недолго, ведь эта награда привела к тому, что отношения актрисы с Бенджамином Брэттом распались всего за два месяца до свадебной церемонии.