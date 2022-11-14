Проклятие настигло каждого: что скрывалось за феноменальным успехом «Угрюм-реки»

В 1968 году на экраны СССР вышла картина «Угрюм-река». Главные роли в экранизации романа Вячеслава Шишкова получили видные актеры тех лет. Четырехсерийный фильм был тепло встречен зрителями, но вскоре поползли слухи о проклятии ленты. Ведь судьба исполнителей центральных ролей сложилась довольно трагично.

Валентина Владимирова снялась в картине в образе Марьи Кирилловны. Ей была уготована одинокая старость. После смерти любимого мужа она стала затворницей, прекратив сниматься и общаться с коллегами. Актриса умерла в возрасте 66 лет.

А Георгий Епифанцев, сыгравший Прохора Громова, будто повторил участь своего героя, которому в фильме был предсказан жуткий финал. К началу 90-х годов актер стал зависим от спиртного, потерял новые предложения о работе, поссорился с женой и сыном. Он трагически погиб в 53 года, попав под товарный поезд.

С черной полосой пришлось столкнуться и Афанасию Кочеткову, исполнившему роль деда Данилы. В 2001 году сгорела от рака его супруга Искра Бабич. Через три года скончалась их общая дочка Ольга. Кочетков пережил наследницу всего на несколько месяцев. Сначала Афанасий пропал без вести, а через девять дней 74-летнего мужчину обнаружили у станции метро в Москве. Медики диагностировали у него травму головы и подозрение на инсульт: в больнице он скончался. Обстоятельства его смерти так и стались нераскрытыми.