Проклятие настигло каждого: чем пришлось заплатить актерам за успех «Знахаря»

Польский фильм «Знахарь» имел успех не только на родине. В 1983 году картина добралась до советского проката, где ее посмотрели более 40 млн зрителей. Но тогда поклонники мелодрамы и не предполагали, что актерам «Знахаря» придется поплатиться за обрушившуюся на них популярность. Своеобразное проклятие одиночеством настигло каждого из исполнителей главных ролей.

Ежи Биньчицкий так и не нашел счастье в личной жизни. Два его брака закончились разводами, а бывшие супруги прекратили с актером всякое общение, оградив от него и детей. После того как Ежи понял, что в будущем он встретит старость в одиночестве, актер занялся работой. В 1998 году ему улыбнулась удача: 61-летнего Биньчицкого назначили директором Старого театра. Но до первой своей премьеры он не дожил всего несколько дней, скончавшись от сердечного приступа.

Анна Дымна снималась в «Знахаре», когда была счастливое в браке. Ее избранником стал сценарист Веслав Дымна. Они с увлечением обустраивали быт, но судьба подкидывала им все новые удары. Сначала у них сгорела квартира вместе с мебелью, деньгами и документами. Не успели они переехать на новую жилплощадь, как случилась трагедия. Однажды вечером Анна пришла домой и обнаружила мужа мертвым. Официальной причиной смерти стал сердечный приступ.

Через несколько лет Дымна попала в страшную автоаварию, после которой оказалась парализована. Только чудом она вновь начала ходить. Актриса еще раз вышла замуж, но не смогла забыть Веслава. После развода в браки Анна больше не вступала.

В одиночестве проводит дни сейчас и Томаш Стокингер. В молодости у актера было много жарких романов с поклонницами, одна из них всерьез угрожала облить его серной кислотой. Заводить интрижки он не перестал даже тогда, когда женился. Именно поэтому его брак не просуществовал долго: жена ушла и забрала с собой сына.