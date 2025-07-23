«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое

Когда в 2005 году на экраны вышла первая «Фантастическая четверка», у зрителей было два варианта: тихо страдать или делать вид, что это весело. А уж после сиквела 2007-го стало понятно — четверо героев, облученных космосом, и правда приносят одно лишь горе. Даже Крис Эванс не спас.

Перезапуск 2015 года с Майлзом Теллером и Майклом Б. Джорданом добил франшизу окончательно — фильм, по которому плачут лекции: «Как не надо перезапускать серию». И вот — 2025-й, «Первые шаги», и Rotten Tomatoes пылает красным помидором: 86% свежести.

Вдвое выше, чем у прежнего рекордсмена франшизы. Кто бы мог подумать: «Фантастическая четверка» — больше не шутка, и без малого 9 критиков из 10 это подтверждают.

Назад в комиксы

Режиссер Мэтт Шекман (да, тот самый, из «ВандаВижн») оказался первым, кто не пытался натянуть «Четверку» на модные тренды или превращать их в жертвы авторских амбиций. Вместо этого — классика. Комикс как он есть.

Никаких попыток драматизировать суперспособности как проклятие, никаких философских мук в духе «может, Галактус нас ест, потому что мы того заслуживаем». Просто команда, у которой все хорошо — до тех пор, пока в небе не появляется серебристая красотка на доске для серфинга.

Сюжет — просто, но со вкусом

Да, в этом фильме Галактус действительно хочет сожрать Землю. Да, у Сью Сторм — не только сила, но и интересное положение. И да, у Серебряного Серфера — женское лицо (и это лицо Джулии Гарнер).

Но главное — все это снято с такой любовью к первоисточнику, что даже видавшие всякое критики признали: вот оно, лучшее воплощение «Фантастической четверки» на экране. Правда, планка была невысока, но все-таки!

Почти без фан-сервиса, зато с характером

Фильм получился компактным, почти камерным — особенно по меркам Marvel, где обычно экран трещит от кроссоверов и аллюзий. Никаких отрядов, наследий, параллельных франшиз и прочих камео-ловушек.

Только квартет, их будни в ретрофутуристическом Нью-Йорке (вариант Земли-828), немного экзистенциального ужаса — и тот решается не фейерверком CGI, а семейным советом.

Что говорят критики

Как пишет FilmInk, это «жизнерадостное, бодрое и по-настоящему комиксовое кино». The Guardian называет его «стильным, одухотворенным и даже трогательным». А Nerdist подчеркивает: «то, что Marvel наконец сделала по-настоящему самостоятельный фильм, уже само по себе сенсация».

Без «пасхалок», без закладок на десять новых картин вперед (только на одну, хе-хе) — просто хорошее кино.

«Проклятие этой семейки наконец-то побеждено», — шутит один из обзорщиков

В семье не без изъяна

Педро Паскаль как Рид Ричардс, конечно, не новость — он одинаково надежен в любой роли. Ванесса Кирби — одна из самых «живых» версий Сью Сторм в истории. Джозеф Куинн — приятный сюрприз, особенно учитывая, как все выглядело в трейлерах.

А вот Эбон Мосс-Бакрак как Бен Гримм вышел на любителя: по мнению FilmInk, слишком уж сдержанный для человека, который теперь сделан из камня. Хотя, возможно, дело в спецэффектах — с ними, говорят, были проблемы после пересъемок.

Marvel снова в строю?

Тем не менее, критики сходятся: даже если не все идеально, общее ощущение — неподдельное удовольствие. Да, линия с Серебряным Серфером могла бы быть ярче. Да, сюжет местами заимствует у провального сиквела 2007 года. Но визуально это действительно праздник — с ярким Нью-Йорком, симфоническим саундтреком от Майкла Джаккино и экшеном, от которого не рябит в глазах.

Победа в битве, но не в войне

Marvel сейчас критически нужна победа. После невнятного «Железного сердца», ужасного нового «Капитана Америки» и незаслуженно провалившихся «Громовержцев» доверие аудитории колебалось. Но «Первые шаги» оказался именно тем, что нужно: простая история, снятая с душой. Надежда, оптимизм, немного космической драмы — и ни грамма цинизма.

Ирония в том, что «Фантастическая четверка», которую все списали со счетов, установила планку, к которой Marvel теперь самой придется тянуться. Верим в «Судный день»?

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