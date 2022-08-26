Проклятие на любовь: трагическая судьба звезды «Табор уходит в небо»

Светлана Тома сыграла главную цыганку страны в культовом советском фильме. Однако не только этим она обязана режиссеру ленты Эмилю Лотяну. Кроме славы он подарил ей и любовь, которая бывает только в страстных романах, но, увы, не со счастливым финалом.

Знакомство творческой пары стало роковым. В юности Светлана никогда не думала об актерской профессии, поэтому хотела пойти в юриспруденцию и работать следователем или адвокатом. Но однажды на остановке к ней подошел статный кудрявый мужчина и предложил сняться в кино. Конечно, этим незнакомцем и оказался режиссер Эмиль Лотян, с которым у девушки быстро закрутилась интрижка. Снятую картину признали успешной, актрису стали звать и в другие проекты, но вместе с этим в ее жизни началась череда драм.

«Мы то расходились, то снова сходились. Эмиль — очень эмоциональный и сложный человек. Невероятно талантлив: поэт, режиссер, сценарист. Жить с ним было непросто, хотя по характеру я натура покладистая, неконфликтная», ― цитирует женщину издание StarHit.

Видимо, из-за горячего нрава режиссера свадьба у пары так и не состоялась, несмотря на долгие годы сожительства. Со временем Лотян стал все больше отдаляться от своей музы и однажды нашел себе новую ― юную девушку из провинции, которая снова не хотела сниматься в его фильмах. Уговорив очередную возлюбленную, режиссер, кажется, совсем забыл про Светлану и начал звать ее только на второстепенные роли. Тома соглашалась, ведь ей нужно было на что-то жить, но работать приходилось на одной площадке с новой возлюбленной своего избранника.

Светлана Тома все-таки нашла, за кого выйти замуж. Подвернулся однокурсник Олег Лачин ― актер, который безмерно любил свою избранницу и долго радовался, когда она объявила о беременности. Однако появившееся счастье вновь оказалось мимолетным. Вскоре после рождения дочери 26-летний артист погиб.

«Все случилось до ужаса нелепо. Олег шел по берегу реки, его окликнули, попросили помочь завести моторную лодку. Он дернул за шнур — и лодку понесло, а наперерез мчался катер на подводных крыльях. После этого мне часто чудился его голос: „Света, Света“. Можно было сойти с ума», — рассказывает Тома.

Оставшись одна с ребенком и похоронив мужа, женщина всего через несколько месяцев вернулась к съемкам. В трудные времена ей приходилось сдавать свое жилье и на месяц растягивать 20 долларов, которые платили квартиранты.

В нулевые женщина вышла замуж во второй раз, теперь ее супругом стал драматург Андрей Вишневский. Однако пара разошлась всего через несколько лет после свадьбы. Фанаты актрисы убеждены, что это произошло, поскольку она все еще не забыла Эмиля Лотяна.